TMW - Torino-Millico, quando il problema è la...PEC. Salta l'arrivo a Pisa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che Vincenzo Millico fosse al centro del mercato di Serie B era cosa ormai nota, con la destinazione che sembrava essere una tra Pisa (la prescelta dal calciatore stesso), Chievo Verona e Pescara. Il Torino, proprietario del calciatore, stava però prendendo tempo sia per valutare la posizione del gioiellino classe 2000 che per trovare prima l'attaccante che avrebbe poi mosso anche il ragazzo: Verdi è arrivato in extremis, e proprio l'orologio è stato fatale.

Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, ci sarebbe stato un problema relativo all'orario della PEC: Milillo era pronto al passaggio al Pisa, ma il documento da parte del Torino è stato inoltrato oltre il termine ultimo per il gong della sessione estiva del mercato, fissato alle 22:00, di fatto facendo saltare il trasferimento dell'attaccante.