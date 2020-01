© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessun contatto con lo Zenit per Simone Zaza. Questo il resoconto delle verifiche effettuate rispetto al futuro dell’attaccante lucano in forza al Torino ed appetito da numerose società in giro per il Vecchio Continente. Il club russo sta perseguendo priorità di mercato diverse che non comprendono la ricerca di un attaccante in virtù di una rosa piuttosto folta in quella zona del campo, e di conseguenza è da estromettere dalla lista delle possibili candidate all’acquisto del centravanti del Torino.