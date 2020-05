tmw Torino, nessuna data per la ripresa. Domani il Filadelfia riapre, ma per commemorare

Il Torino, secondo quanto raccolto da TMW, non ha ancora un programma per la ripresa degli allenamenti. La curiosità, però, è che il Filadelfia già domani riaprirà: non per i lavori degli atleti, bensì per la messa di don Riccardo Robella, cappellano granata, in memoria del Grande Torino, alle ore 16.30. Nessuna data fissata ancora invece per rivedere in campo Belotti e compagni.