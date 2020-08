tmw Torino, niente visite per Chancellor. Solo tampone quest'oggi al centro medico granata

Non è ancora il momento delle visite per Jhon Chancellor centrale venezuelano retrocesso con il Brescia che il Torino segue da qualche settimana: rispetto a quanto scritto in mattinata, va rettificato che il difensore sudamericano non si sta sottoponendo ai test medici con i granata, bensì si è presentato nella sede abituale delle visite mediche granata ma solo per sottoporsi al tampone. Il motivo di questa particolarissima scelta è presto spiegata: il venezuelano è tornato dalle ferie, passate in compagnia del granata Rincon, e per comodità si è sottoposto al tampone nel centro medico dove abitualmente ci sono le visite dei giocatori del Toro. Detto questo, il centrale continua ad essere un obiettivo concreto per la difesa di Giampaolo.