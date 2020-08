tmw Torino, obiettivo Sepe tra i pali: per convincere il Parma servono almeno 10 milioni

Luigi Sepe è notoriamente la prima scelta del Torino per il ruolo di estremo difensore in caso di addio a Sirigu: per il portiere napoletano tuttavia permane la distanza circa la valutazione. Quella del Parma è di 10 milioni di euro e in attesa di una schiarita sul fronte tecnico, i ducali hanno chiarito che l'ex Napoli non si muoverà con un'offerta inferiore.