© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Petrachi idea concreta per la Roma che verrà. Manca ancora qualche tassello per sbloccare la trattativa per il ds del Torino, ma tutto procede nella direzione giusta. Nell’operazione rientreranno due giovani che andranno al Torino. Uno di questi potrebbe essere Salvatore Pezzella, centrocampista classe 2000 che si è messo in mostra con la Primavera della Roma. Il Torino studia la situazione. E nel mirino c’è Pezzella...