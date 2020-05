tmw Torino: oggi e domani i test, da venerdì si riparte al Filadelfia con gli allenamenti

Anche il Torino ha iniziato le pratiche per la ripresa degli allenamenti: al centro di Medicina dello Sport, nella "pancia" dello stadio Olimpico Grande Torino, Belotti e compagni hanno cominciato a sottoporsi a tamponi e test medici per valutare le loro condizioni. Le procedure proseguiranno anche domani e giovedì, poi venerdì sarà il primo giorno in campo. I granata avranno a disposizione i due campi del quartier generale per sedute individuali, alle quali parteciperanno tra i due e i tre calciatori contemporaneamente sullo stesso terreno di gioco per circa un'ora di lavoro. Saranno allenamenti facoltativi, il Fila aprirà le porte per i granata che vorranno tornare a correre in campo.