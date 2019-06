TMW - Torino, oggi summit con Cairo per Comi e Moretti: le ultime

Fonte: da Milano, Ivan Cardia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità da casa Torino, raccolte da Tuttomercatoweb.com: oggi Antonio Comi ed Emiliano Moretti Moretti hanno incontrato Urbano Cairo per definire il ruolo dell’ex difensore in società. Come anticipato, affiancherà Massimo Bava come trait d'union con la squadra, nel summit di oggi le parti hanno limato i dettagli su ruoli e responsabilità del Torino del dopo Petrachi. Con Cairo sempre più al centro delle operazioni.