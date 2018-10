TMW - Torino, Parigini: "Potevo andare all'Udinese ma qui sono felice"

Fonte: Dal nostro inviato Simone Lorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittorio Parigini, centrocampista offensivo del Torino, ha parlato a margine della sconfitta contro il Belgio della Nazionale U21: "Non sento la fatica e le partite in Nazionale possono essere sfruttate anche per acquistare minutaggio per mettersi in mostra nel club. Vetrina U21? L'obiettivo è quello di far bene, poi al club ci pensiamo dopo. L'interesse dell'Udinese? Ho avuto la possibilità di venire a Udine poi mi sono imposto nel Torino e sono felicissimo di questo dopo tanti anni di prestito. Il pubblico? E' sempre importante e siamo contenti che siano venuti in tanti. Grazie a loro per tutto".