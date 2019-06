TMW - Torino, per Bogdan si lavora sulle contropartite: piace Kone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il dialogo fra Torino e Livorno attorno al nome di Luka Bodgan. Il giocatore croato piace molto al club granata che lo vorrebbe come nuovo tassello di una retroguardia che ha perso uno dei leader con il ritiro di Emiliano Moretti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la trattativa sta andando avanti su due fronti: quello economico (4,5 milioni la richiesta toscana) e quello delle contropartite tecniche. Per quanto riguarda il secondo sul tavolo è finito nome di Ben Kone, centrocampista classe 2000, che potrebbe approdare in prestito alla società di Aldo Spinelli per fare la sua prima esperienza nel calcio dei grandi