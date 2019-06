TMW - Torino, più operatività per Cairo. Insieme al tandem Bava-Moretti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' solo da ratificare l'addio a Gianluca Petrachi direzione Roma, con il direttore sportivo pronto dunque a prendere il via nella nuova esperienza giallorossa. Il Torino, però, non lo vuole liberare a cuor leggero e per questo proseguono le trattative con Urbano Cairo. Una volta formalizzato l'addio, prenderà il via anche il nuovo corso della società granata. Dove il numero uno della società avrà ancora più operatività. Dove Cairo vuole essere ancor più al centro delle questioni decisionali. Finora ha chiaramente delegato tanto del lavoro al ds Petrachi ma adesso vuole essere centrale, come accade a Napoli con De Laurentiis con alle spalle il tandem Giuntoli-Micheli, nelle scelte di mercato, nei contratti, nei rapporti.

Il tandem Bava-Moretti Per questo Massimo Bava è stato promosso dal settore giovanile. Per avere un uomo operativo sul campo, per le trattative del giorno dopo giorno ma con tutte le ultime decisioni da riportare a Cairo. Un organizzazione che sarebbe dunque molto inglese, con Walter Mazzarri che avrebbe voce in capitolo sul mercato e, come tramite diretto, avrà Emiliano Moretti. Che sarà un club manager, in un tandem operativo al 100% formato dall'ex capitano e da Bava, da un Mazzarri inglese e da una piramide con Cairo sempre più decisionista.