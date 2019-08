Fonte: Pietro Lazzerini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo per il futuro per il Torino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club granata hanno infatti preso Giacomo Siniega, difensore centrale 2001 della Fiorentina, a titolo definitivo. Sul giocatore, che ha già vestito la maglia del club piemontese nella scorsa stagione in prestito, c’erano anche Sampdoria, Sassuolo e ChievoVerona, ma alla fine è stato il Toro a spuntarla.