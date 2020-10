tmw Torino, preso il giovane Mastrosimone: foto e dettagli

vedi letture

Un rinforzo per il Torino di domani. Preso l’attaccante Gabriele Mastrosimone, classe 2004. Contratto biennale. Una nuova avventura per Mastrosimone, un’operazione in prospettiva per il Toro. Comincia così l’esperienza granata di Gabriele Mastrosimone...