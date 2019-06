TMW - Torino, presto il rinnovo di Segre. SPAL e Brescia sul classe '97

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La buona stagione di Jacopo Segre con la maglia del Venezia non è passata inosservata. Come raccolto da TMW infatti, il centrocampista di proprietà del Torino è in procinto di rinnovare il contratto (in scadenza nel 2020) con il club granata. Segre andrà in ritiro con la squadra di Mazzarri in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Diversi club intanto hanno chiesto informazioni: in serie A il ragazzo è seguito da SPAL e Brescia, mentre in B piace molto al Pescara.