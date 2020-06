tmw Torino, punti subito per evitare rischi: ma Longo è già in emergenza

vedi letture

L’ultimo Torino visto in campionato era in caduta libera. Nessuno ha fatto peggio dei granata nel girone di ritorno (zero punti in sei partite), nemmeno Moreno Longo è riuscito a raddrizzare la situazione perdendo tutte e tre le sue prime gare da allenatore granata. La lunghissima sosta forzata è servita, se non altro, a riordinare le idee: e ripartire tutti da zero può essere un fattore positivo per Belotti e compagni, che hanno un margine di appena due punti sulla zona retrocessione. Dal 29 febbraio, giorno di Napoli-Toro, a sabato contro il Parma saranno passati 112 giorni: un’eternità. Adesso non ci saranno più scuse.

Le assenze. Longo è già in emergenza prima ancora di ricominciare la stagione. Dovrà rinunciare a Daniele Baselli, il quale si è operato al ginocchio: lo stop sarà lunghissimo, rientrerà tra novembre e dicembre. Ed era uno dei quattro centrocampisti centrali di ruolo a disposizione dell’allenatore, sarà un’assenza pesantissima. E poi vanno ancora aggiunti Simone Verdi e Cristian Ansaldi: entrambi sono alle prese con fastidi muscolari, il loro rientro è ancora da valutare. Per il jolly offensivo sembrava più grave del previsto, per l’esterno si sperava in un recupero più veloce. Ma l’argentino continua ad allenarsi a parte, il Parma si allontana ogni giorno di più. L’ex Napoli, invece, ha messo nel mirino il derby contro la Juventus del 4 luglio. E occhio alle diffide: Sirigu, Izzo, Lukic e Zaza verranno squalificati al prossimo cartellino giallo.

Gli impegni di giugno. Buona parte del destino dei granata si deciderà nelle prime 72 ore della ripartenza della stagione: il Parma sabato, l’Udinese martedì, sempre alle 19.30 e sempre all’Olimpico Grande Torino. Due tappe fondamentali nella corsa alla salvezza, anche perché poi il calendario offrirà diversi impegni proibitivi. Ecco perché sarà fondamentale fare punti subito: tra emiliani e friulani non si può sbagliare, successivamente sono in programma la trasferta di Cagliari e la Lazio in casa.

La probabile formazione anti-Parma. Tra uomini e sistema di gioco, Longo sta valutando più opzioni. Di sicuro, alcune pedine andranno riadattate: sulle fasce e in mediana, infatti, gli uomini sono contati e c’è chi dovrà sacrificarsi in un ruolo non suo. Come Bremer, provato terzino sinistro, o Berenguer, pronto all’occorrenza ad agire da mezzala. Prende quota il 4-4-2, il 3-4-3 resta il piano B, non tramonta nemmeno il 3-5-2: sarà un Toro camaleontico. La certezza, ovviamente, sarà Belotti, o insieme a Zaza o con due esterni veloci come Edera e Berenguer. Ad oggi, però, continuano a salire le percentuali di una difesa a quattro.

Sabato 20 giugno, 19.30 – Stadio Olimpico Grande Torino

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Rincon, Lukic, Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Longo.