Fonte: Dal nostro inviato, Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'indomani della vittoria contro la Roma, in casa Torino si rivede lo spagnolo Iago Falque. La seconda punta classe '90, dopo un mese trascorso in Spagna per curare la lesione al quadricipite femorale della coscia sinistra, è tornato in Italia e quest'oggi s'è allenato col resto del gruppo.