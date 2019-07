TMW - Torino, Sassuolo, Napoli e rinnovo: il punto sul futuro di Fares

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno mancino è certamente uno dei ruoli più ambiti sul mercato. E chi ce l'ha, vedi la SPAL con Mohamed Fares, tende a non volerlo mollare o, quanto meno, a considerarlo per quel che è. Merce rara e preziosa, oggetto del desiderio di più club in Serie A tra cui Torino, Sassuolo e Napoli.

Il Torino La SPAL, non è un mistero, vorrebbe confermare Kevin Bonifazi, tornato a Torino dal prestito a Ferrara. La proposta di 5 milioni più il difensore centrale (seguito anche dall'Atalanta, ndr), non convince però il club di Colombarini che lo valuta oltre 20.

Il Sassuolo I neroverdi hanno proposto 10 milioni più il cartellino di Khouma El Babacar: no della SPAL. Il Sassuolo ha poi riscattato Rogerio dalla Juventus ma il brasiliano ha mercato all'estero e in caso di addio, il dg Carnevali potrebbe tornare all'assalto.

Il Napoli Gli azzurri hanno in rosa Faouzi Ghoulam ma in uscita c'è Mario Rui. Se il portoghese dovesse partire, magari proprio per tornare in patria, potrebbe essere un nome caldo per rinforzare l'out mancino della difesa di Carlo Ancelotti.

Il rinnovo E' chiaro che, in caso di permanenza alla SPAL, al ritorno dalla Coppa d'Africa, Fares vorrà discutere del rinnovo di contratto con gli estensi vista la valutazione.