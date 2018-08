TMW - Torino, sirene tedesche per Ljajic: offerta dello Schalke 04

Fonte: Andrea Losapio

Con l'arrivo di Simone Zaza, il Torino ha tantissime scelte in attacco e, anche in virtù del 3-5-2 che utilizzerà Walter Mazzarri per tutta la stagione, difficilmente Adem Ljajic riuscirà a guadagnarsi un posto da titolare. Qualcuno là davanti potrebbe partire e tra i maggiori indiziati c'è proprio l'ex Inter, valutato dal club granata circa 15 milioni di euro. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, su di lui c'è lo Schalke 04, che ha presentato un'offerta per strapparlo all'Italia. Risuonano le sirene della Bundes, Ljajic può salutare il Toro.