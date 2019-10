TMW - Torino, Sirigu: "Cagliari tra le migliori squadre di A, torniamo cattivi"

Fonte: Dall'inviato, Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Torino, Salvatore Sirigu, ha analizzato il pareggio di oggi col Cagliari in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "Innanzitutto sono molto contento per gli applausi dei tifosi avversari, cerco sempre di ricambiare questo affetto col massimo rispetto che nutro per la squadra della mia regione".

Dov'è finito il Torino che faceva sognare tutti fino a pochi mesi fa?

"Se lo chiedono tutti... Nel calcio però non bisogna guardare al passato, ma in avanti. Siamo sempre noi, la stessa squadra di prima, anche se forse ci siamo rilassati troppe volte in quest'avvio di stagione. Dobbiamo tornare a mettere in campo la nostra principale caratteristica: la cattiveria agonistica".

Il pareggio col Cagliari?

"Noi giochiamo sempre per i tre punti, ma oggi ci teniamo questo pareggio contro una delle formazioni che sta giocando meglio in tutto il campionato".