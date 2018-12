© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Soriano, in questa prima parte di campionato, non ha certo fatto vedere cose ottime. Tanto che ora il centrocampista, ex Villarreal, rischia di finire un'altra volta sul mercato, possibilmente in prestito. Su di lui ci sono due squadre, principalmente: il Cagliari, che deve sostituire il lungodegente Castro, e il Bologna, intenzionato a rinforzare la squadra per evitare la Serie B.