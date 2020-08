tmw Torino, stasera incontro per Linetty. Si cerca l'accordo

Il Torino ha un appuntamento in agenda per questa sera. Il direttore sportivo Vagnati incontrerà l'entourage di Karol Linetty, centrocampista della Sampdoria. L'idea è quella di cercare un accordo per il trasferimento definitivo del polacco in granata. Grande ottimismo anche per Rodriguez.