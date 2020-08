tmw Torino su Hysaj, il Napoli pensa a Faraoni e Veretout

Acque agitate in casa Napoli. Perché si profila una piccola rivoluzione per gli azzurri, partendo dalla retroguardia. Il Torino ha messo gli occhi su Elseid Hysaj, difensore albanese che negli scorsi mesi ha trovato una discreta continuità con Gattuso: il via libera è possibile, soprattutto perché il Napoli ha poi messo gli occhi su Davide Faraoni, vera sorpresa del nostro campionato. Possibile anche un addio per Allan - che piace molto all'Everton - con Veretout che sarebbe il primo nome per la sostituzione. Verso il rinnovo sia Di Lorenzo che Mario Rui.