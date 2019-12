© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In gol anche contro la Fiorentina, Cristian Ansaldi è una delle armi in più del Torino di Walter Mazzarri. Al quale il tecnico toscano si aggrappa per uscire dalle critiche. L'argentino gode della stima totale da parte della società e allora nei prossimi tre giorni andrà in scena un summit con l'agente per discutere del rinnovo. Sul tavolo un nuovo accordo: Urbano Cairo proporrà ufficialmente due anni a 2 milioni più bonus ad Ansaldi, dall'altra parte c'è la richiesta di un anno in più a cifre più alte, 2,5 circa.