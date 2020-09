tmw Torino, Torreira sempre più difficile: Vera l'alternativa, contatti con Schone

L'Atletico Madrid punta Lucas Torreira e il Torino rischia di rimanere beffato: il centrocampista ex Sampdoria, infatti, è un'ipotesi sempre più difficile per il club granata e il direttore sportivo Davide Vagnati è alla ricerca di un'alternativa per l'uomo d'ordine di cui ha bisogno il tecnico Marco Giampaolo. Continuano i contatti con l'Argentinos Juniors per Fausto Vera, nonostante il classe 2000 abbia rinnovato il suo contratto, mentre l'ultima idea porta a Genova: sondato il rossoblù Lasse Schone, 34 anni compiuti lo scorso maggio.