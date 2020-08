tmw Torino-Ujkani, si tratta il rinnovo: la situazione

Samir Ujkani e il Torino, avanti insieme. Contatti in corso per il prolungamento del contratto, da definire se per uno o due anni ma le sensazioni per la permanenza del portiere ex Palermo e Novara in granata sono positive. Il Torino e Ujkani studiano le mosse per il rinnovo...