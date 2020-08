tmw Torino, visite in corso per Ricardo Rodriguez: lo svizzero è all'Olimpico

Secondo giorno di visite per Ricardo Rodriguez, prossimo acquisto del Torino di Marco Giampaolo: per il difensore svizzero, di proprietà del Milan ma in procinto di colorarsi di granata, test medici in corso al centro di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico/Grande Torino.