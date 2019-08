© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino blinda Simone Zaza. Dagli spifferi d'addio, dalle richieste, a una conferma. Totale. Il Sassuolo era in pressing, all'inizio del mercato, sulla punta italiana che però, col passare delle settimane, ha iniziato a godere della totale fiducia di Walter Mazzarri. Belotti e Zaza, dopo un anno di attesa, come tandem fatto e pronto per essere titolarissimo. Per questo il Torino ha detto, negli ultimi giorni, di no anche all'Espanyol: i catalani hanno provato a sondare il terreno per il giocatore ma per l'ingaggio del ragazzo e pure per le resistenze granata, ha trovato davanti un muro. Così come club turchi, interessati a Zaza. Che andrà avanti, con Mazzarri, con Belotti...