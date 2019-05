Nel corso dell'intervista a TMW Vittorio Tosto ha parlato anche dell'Empoli e delle chance salvezza. "Ha superato la batosta dei tre scontri diretti senza punti. Ha vinto il derby con la Fiorentina e non era facile. Credo che l'Empoli abbia la forza di vincerle tutte ed eventualmente anche l'ultima a San Siro contro l'Inter sempre che i nerazzurri non abbiano necessità di conquistare ancora il terzo posto. Ha fame, cattiveria e gioca bene: credo che l'Empoli abbia alte possibilità di restare in A"

E la complicatissima situazione della Fiorentina?

"C'è caos e traspare. per il lavoro di ricostruzione deve quadruplicare le forze. Il club ora deve convincere la tifoseria che è schierata contro la proprietà e questa è una sconfitta per la proprietà. Poi servono i programmi che sono quelli che si raggiungono attraverso il lavoro giornaliero. Poi c'è da essere chiari se si vuol continuare con questi giocatori, se il tecnico è convinto di questo progetto e chi sarà il direttore che dovrà anche fare da tramite tra società, città e squadra stessa. A Firenze ora serve chiarezza, è questo che il tifoso viola vuole. Al fiorentino non gliele puoi raccontare ma gliele devi far vedere, devi sudare per la maglia e poi sarai giudicato. Firenze ha bisogno di un rinnovamento dettato dalle cose semplici. Lealtà e chiarezza"

clicca sotto per guardare