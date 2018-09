TMW - Tottenham, Lloris e Alli non recuperano. Out anche Alderweireld

Fonte: Alessandro Rimi

Nella vigilia della sfida di Champions fra Inter e Tottenham, arrivano importantissimi aggiornamenti sugli indisponibili di casa Spurs direttamente dalla conferenza stampa. Come annunciato nelle scorse ore domani sera non ci saranno gli infortunati Hugo Lloris e Dele Alli, così come Moussa Sissoko. Out anche altri due titolari come Toby Alderweireld e Kieran Trippier, entrambi rimasti a Londra con motivazioni tecniche.