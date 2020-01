Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano conferme, direttamente da casa Milan, dell'interessamento da parte del Tottenham per Krzysztof Piatek. Manca l'accordo sia tra i club che tra gli Spurs e il giocatore e per questo non siamo ancora vicini alla fumata bianca, con Aston Villa, West Ham e Bayer Leverkusen che restano alla finestra.