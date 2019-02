© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham ha seguito due partite nel weekend italiano. Prima il Milan, con Kessie e Suso come principali indiziati , poi l'Inter, con la Sampdoria. Ottima la relazione stilata dall'inviato inglese per il croato, possibile obiettivo per la prossima estate. Non solo, ottimo anche il voto a Joachim Andersen: molto dipenderà però dal futuro di Alderweireld.