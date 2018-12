TMW - Totti: "Dobbiamo ritrovare la vera Roma. DiFra ce la può fare"

Fonte: dai nostri inviati Lorenzo Di Benedetto e Ivan F. Cardia

Francesco Totti, club manager della Roma, ha parlato a margine dei sorteggi di Champions League a Nyon dopo aver pescato il Porto in vista degli ottavi: "Sorteggio? Sulla carta è la meno peggio ma in questo momento il Porto è una delle squadre più in forma in senso assoluto. E' difficile affrontarla, è una squadra tignosa, rabbiosa e forte tecnicamente. Sarà una bella partita da combattere. La partita di ieri? Abbiamo questi due mesi per trovare la vecchia Roma, quella che tutti si aspettano. E' normale che dobbiamo recuperare qualche infortunio e qualche giocatore importante e col mister proveremo a recuperare il prima possibile. Il Porto ci ha eliminati due anni fa? In due anni cambiano tante cose, a partire da giocatori e allenatori. Il Porto di adesso è più forte di quello di due anni fa, ma il rettangolo di gioco dice sempre la verità. La Roma può giocarsi questa partita. Rosetti? Non abbiamo parlato del Var, abbiamo parlato di vita privata. Cosa dovrà cambiare la Roma? Dobbiamo trovare la continuità e i risultati, oltre alla voglia di dimostrare di essere una grande squadra. Quando arrivano i risultati tutto il resto passa in secondo piano. Di Francesco? Una partita non cambia l'opinione della gente e della ocietà. Noi abbiamo un percorso con lui che vogliamo portare a termine anche se è chiaro che i risultati siano la risposta per tutti. Lui ha le idee chiare e ha la possibilità di ribaltare questa situazione. La sfida alla Juventus? E' una partita complicatissima perché è una delle squadre che non ha mai perso in Italia e che potrebbe vincere la Champions. E' una partita molto difficile che affrontiamo con serenità perché in questa settimana cercheremo di fare il meglio e di recuperare giocatori fondamentali. Un risultato positivo ci darebbe una grossa mano per andare avanti".