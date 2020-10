tmw Tra Fiorentina e Milik è corsa contro il tempo tra incastri e Nazionale

E' vera e propria corsa contro il tempo per la Fiorentina sull'obiettivo Arkadiusz Milik. I contatti tra le parti proseguono, anche ieri in serata e questa mattina. La società viola ha designato il polacco come primo nome per l'attacco e la dirigenza ne discuterà a breve in un summit con il Presidente, Rocco Commisso. Milik è pronto a lasciare Napoli ma solo in prestito oneroso con riscatto e per una formula del genere serve prima che rinnovi con gli azzurri, formalmente, visto il contratto in scadenza nel 2021. Pradè e Commisso ne parleranno, dall'altra parte Giuntoli e De Laurentiis attendono una chiamata così come l'entourage. Milik è atteso in Nazionale e i tempi tecnici per tutte le operazioni non sono certo brevi, visite comprese: inoltre il ragazzo deve ancora risolvere le ultime pendenze con gli azzurri relative alle ultime due mensilità e alle multe dello scorso novembre. E' un giorno decisivo anche se è da capire se la Fiorentina intenderà spendere i 26 milioni chiesti in tutto dal Napoli per liberarlo col riscatto, anche qualora non dovesse sbloccarsi la cessione di Federico Chiesa alla Juventus. Per la quale prima servirebbero teoricamente quegli addii, da Sami Khedira a Mattia De Sciglio, da Douglas Costa a Federico Bernardeschi, che ancora la Juve non sta sbloccando.