TMW - Tra premi e mercato: Napoli su Vrsaljko, Giuntoli e Riso a colloquio

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

Serata di premi e di mercato in quel di Massa, dove, tra gli altri (premiato anche Marcello Nicchi) sono stati insigniti del premio Colantuoni-De Rosa il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, l'agente Giuseppe Riso e Adriano Galliani. L'occasione per ritrovarsi, parlare di calcio e magari anche di calciomercato. In particolare, Giuntoli e Riso si sono fermati a lungo a colloquio. Non è un mistero che al Napoli piaccia Sime Vrsaljko: senza forzare i tempi e le notizie del mercato, difficile escludere che i due abbiano parlato proprio del croato.