TMW - Tragedia ponte Morandi, un anno dopo: il Genoa ferma la seduta

Fonte: Dall'inviato, Andrea Piras

È passato un anno dalla tragedia del Ponte Morandi. Dodici mesi esatti da quel 14 agosto in cui, alle 11.36 del mattino, Genova e non solo è stata sconvolta dal crollo di un tratto del viadotto dell'A10. Un dramma che portava via con sé 43 vite. Ed oggi, il Genoa ha voluto rendere omaggio sospendendo l'allenamento mattuttino per alcuni istanti, in ricordo delle vittime.