© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parma, Bologna e Sassuolo. Questi i club che, secondo le ultime raccolte da TMW, si sono mossi con Andrea Ranocchia in vista della prossima stagione. Il difensore centrale dell'Inter infatti è in scadenza a giugno 2019 e da oramai qualche settimana può ascoltare proposte e interessamenti di altre società. Ma il futuro, come vi avevamo raccontato nel recente passato, sarà probabilmente ancora nell'Inter. Perché l'ex capitano, figura importante e rispettata all'interno dello spogliatoio, sta trattando il rinnovo col club nerazzurro e alla fumata bianca pare mancare davvero poco. Le prossime settimane saranno ovviamente decisive in tal senso, ma ad oggi i sondaggi dei club italiani (e di alcuni esteri) sembrano destinati a restare tali, con Ranocchia pronto a mettere nero su bianco il rinnovo con l'Inter fino al 2021.