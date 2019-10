TMW - Trezeguet: "Inter-Juve non determinante. Serie A in crescita"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Domenica sera Inter e Juventus si affronteranno in campionato e a margine della conferenza stampa per i 90 anni della Serie A a girone unico all'interno della Lega Calcio, David Trezeguet, ex attaccante bianconero, ha parlato alla stampa. Queste le sue parole raccolte da TMW: "In Italia ho giocato per dieci anni con la maglia della Juventus. Ho scoperto un calcio vero, grandissimi campioni e allenatori. Sono cresciuto con grandi uomini. La Serie A è un gran campionato che mi ha dato molto. Ricorderò sempre il mio arrivo in Italia dopo quella finale. Abbiamo giocato un periodo importante della storia della Serie A: c'era qualità e tecnica. Tutti volevano venire per dimostrare le proprie abilità e misurarsi con un torneo tosto. Oggi succede ancora. La Juve ha dominato a lungo, ma adesso stanno tornando le altre ed è un bene anche per i bianconeri. Deve tornare ad essere quel campionato che ho avuto la fortuna di conoscere e che ha tutto per diventarlo. I grandi campioni vogliono di nuovo giocarlo. Vedo un sistema in crescita, grazie a un'attenzione particolare ai settori giovanili e a una lega più aperta rispetto al passato. Derby d'Italia? Si affrontano due club che lavorano molto bene e puntano a vincere. Sarà una gara calcisticamente molto importante, emotivamente molto forte. Resta quasi la gara più importante della storia italiana. Determinante? Non credo, ma comunque partita bella da giocare".