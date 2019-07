TMW - Trincao chiama CR7, ora è la Roma a pensare al gioiello portoghese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Giocare assieme a Cristiano Ronaldo sarebbe un grande orgoglio". L'ha detto il giovane Francisco Trincao qualche mese fa, quando la seconda punta del Braga era nel mirino della Juventus e dell'Inter. Adesso il calciatore portoghese torna sul taccuino di un club italiano: secondo quanto raccolto da TMW ora è la Roma la Società maggiormente interessata al cartellino del lusitano, una situazione riaperta dall'arrivo del connazionale Paulo Fonseca sulla panchina della formazione capitolina.

Affare non semplice. L'interesse c'è ma trattare col Braga non è facile, come dimostrano le due offerte rifiutate alla Vecchia Signora nel corso degli ultimi mesi senza dimenticare quella dei nerazzurri. La Roma aveva pensato a Trincao già un anno fa, con il ds Monchi che provò a muovere qualche passo nella trattativa. Il Braga, oggi come nel 2018, non vuole sentir ragioni: chiede i 30 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria, senza possibilità di trattare al ribasso, forte dell'Europeo Under 19 vinto un anno fa nella finale contro l'Italia (con tanto di gol) e il buon Mondiale Under 20 disputato con la selezione lusitana.