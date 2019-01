Fonte: Marco Frattino

Francisco Trincão è sulla bocca di tutti. Il nuovo gioiellino del calcio portoghese, elemento offensivo classe '99 del Braga, è da tempo sul taccuino di Inter e Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com al momento non risulta l'interesse del Napoli, né che il talentuoso lusitano sia stato offerto ai partenopei. La Vecchia Signora e i nerazzurri sono i due club della Serie A sulle tracce del calciatore: entrambe le formazioni, però, per ora non hanno pianificato alcuna offensiva per chiudere il discorso. Con la Juve che, però, resta avanti all'Inter in questo particolare derby d'Italia. Si attendono, dunque, le ultime giornate del mercato invernale oppure l'eventuale affare slitterà all'estate.