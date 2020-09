tmw Tripaldelli arrivato a Cagliari: "Di Francesco grande allenatore. Sono a sua disposizione"

Alessandro Tripaldelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari e da pochi minuti è arrivato in Sardegna. Queste le sue prime parole da calciatore rossoblù raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Sono carico, forza Casteddu. Non vedo l’ora di iniziare, mi metterò a disposizione del mister e di mettermi in discussione. Se ho parlato con qualcuno come Pellegrini? No onestamente no, mi hanno detto però che questa è una bella piazza, per come ti fanno sentire e sono fiero di aver scelto Cagliari. Di Francesco? Un grande allenatore non lo scopro certo io oggi. Mi metterò subito a disposizione, se il mister vorrà sarò felice di entrare in campo. Il mio idolo? Maldini da quando sono cresciuto”.