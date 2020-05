tmw Troglio: "Lautaro-Barça? Faccia quel che si sente. Almada è troppo forte"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com con Pedro Troglio, ex centrocampista di Lazio, Verona e Ascoli si è parlato molto anche dei calciatori argentini. A partire da Lautaro Martinez: "E' fortissimo, sta facendo grande l'Inter. Tanti anni fa quando lui era un ragazzino lo avevo chiesto per la formazione che allenavo, il Tigre. Lui ancora non giocava in prima squadra ma il Racing non ce lo ha dato. Per quanto riguarda il suo futuro, il Barcellona è il Barcellona. Ma è una decisione personale del giocatore, deve fare quello che crede meglio".

Quali sono oggi i talenti argentini?

"Ce ne sono tanti. C'è Nico Dominguez che da gennaio è al Bologna ma poi un gran talento è Zaracho trequartista del Racing Club. E naturalmente anche Thiago Almada"

Che idea si è fatto su Dominguez?

"Per me è uno dei migliori centrocampisti degli ultimi tempi in Argentina. Ha bisogno di tempo, è giovane ma farà molto bene".

Che giocatore è Almada?

"Troppo forte. Ha qualità tecniche speciali, visione di gioco, ha buon passo, grinta. Si muove in continuazione e ha un ottimo piede anche su punizione".