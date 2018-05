TMW - Tumminello, addio Crotone: si cercherà nuova soluzione in Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre gol in 198 minuti, uno ogni 66. Pur in una stagione sfortunata, caratterizzata dalla rottura del legamento crociato, l'attaccante classe '98 Marco Tumminello sul finire di campionato è riuscito a mettere in evidenza le sue doti in zona gol.

Conclusa l'avventura al Crotone, il centravanti di Erice - blindato dalla Roma circa un anno fa fino al 2022 - questa estate andrà alla ricerca di un nuovo club di Serie A capace di garantirgli spazio e minutaggio. Difficile che a dargli spazio possano essere i giallorossi, che hanno già Dzeko e Schick e cercano un altro centravanti. Più semplice una società con altri obiettivi, proprio come ha fatto la scorsa estate il Crotone, squadra retrocessa anche perché non ha potuto contare sui gol di Tumminello.