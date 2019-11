TMW - Turchia, Gunes: "Italia favorita, Mancini ci conosce bene"

Fonte: dai nostri inviati a Bucarest, Gaetano Mocciaro e Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senol Gunes, commissario tecnico della Turchia, in mixed zone a Bucarest ha commentato così il sorteggio di Euro2020 che ha visto la sua nazionale pescara Italia, Svizzera e Galles"E' un gruppo che ha delle difficoltà di viaggio per tutti, ma l'Italia giocherà in casa e altre a Baku. Inoltre, guardando le altre nazionali, Mancini ha lavorato in Turchia e ci conosce, per Petkovic vale lo stesso discorso. Solo il Galles ci conosce di meno. Posso dire che l'Italia è la favorita, sta trovando fortuna nell'ultimo periodo, vincendo tutte le partite di qualificazione. Ma mi aspetto delle sorprese. Auguro il miglior in bocca al lupo a tutti i partecipanti del nostro gruppo".

Sei felice di esordire con l'Italia? "Prima di tutto c'è da dire che l'Italia giocherà in casa, a Roma. E noi abbiamo un giocatore, Under, che gioca nella Roma. L'Italia è un Paese che respira calcio, ha una gran cultura, anche se negli ultimi tempi ci sono stati dei problemi. Adesso però state risorgendo, segnate tanto e credo che sarà una bella partita. Siamo una squadra a cui piace giocare con tecnica, passaggi veloci, proprio come l'Italia".