TMW - Tutino a colloquio con Giuntoli: il suo futuro è lontano da Napoli

Fonte: Dall'inviato a Dimaro

Gennaro Tutino è in ritiro col Napoli, partecipa attivamente agli allenamenti, ma il suo futuro - almeno per la prossima stagione - sarà con un'altra maglia addosso. Al termine della seduta pomeridiana l'attaccante classe '96 si è fermato a parlare con il d.s. Cristiano Giuntoli per un paio di minuti. Ovviamente è ipotizzabile che si sia parlato delle varie piste di mercato a lui collegate.