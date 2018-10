TMW - Tutti pazzi per Piatek, la Roma lo cerca per il dopo Dzeko

© foto di Federico Gaetano

Otto gol in sei partite sono un gran bel biglietto da visita per Krzysztof Piatek, centravanti polacco di proprietà del Genoa. Pagato 4 milioni di euro dal Cracovia non più tardi di qualche mese fa, finora ha l'incredibile media di una rete ogni 50 minuti, compreso il poker di Coppa Italia contro il Lecce. Difficile quindi nascondere i riflettori, ben puntati su di lui.

INTER E JUVENTUS - Le nostre big hanno già incominciato a prendere la mira, sebbene per motivi diversi. Piatek piace a Inter e Juventus che lo stanno monitorando da vicino, seppur la pista non è così calda. Il motivo è semplice: l'Inter ha Icardi e Martinez, più Keita Balde e vari altri attaccanti. Molto dipenderà da cosa succederà da qui fino alla fine della stagione. Mentre la Juventus ha più bisogno, in effetti, perché c'è solo Mario Mandzukic come punta centrale - oppure Moise Kean, da valutare ad alti livelli - e inserire un altro giocatore può essere un'opportunità, magari con un acquisto alla Caldara (bloccato subito e poi spedito due anni in prestito).

ROMA PER IL DOPO DZEKO - Invece chi sta facendo i conti su un eventuale attacco sguarnito è, certamente, la Roma. Edin Dzeko si avvia verso i 33 anni - li compirà il 17 marzo - mentre Patrik Schick, al momento, sembra l'ombra del giocatore visto all'opera con la maglia della Sampdoria due anni fa. Quindi l'idea sarebbe quella di acquistare Piatek per dargli un ruolo centrale nella prossima Roma che, magari, potrebbe anche giocare a due punte con Schick, qualora si riprendesse.

ATTESA INEVITABILE - Preziosi ha già negato di volere cedere Piatek a gennaio, probabilmente perché sa di poter incassare di più in estate. Quindi il polacco rimarrà al Grifone, anche per una questione di opportunità. L'idea che la Serie A possa essere un trampolino verso una big d'Europa, come il Barcellona o il Bayern Monaco, non è da escludere. E a quel punto sarebbe difficile anche per le nostre big, a meno di mettere mano concretamente al portafogli.