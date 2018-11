TMW - Tutti su Tonali: pressing Inter, Monchi lo vuole alla Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È bagarre per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. Cellino ha già rifiutato un'offerta da 12 milioni di euro della Roma, arrivata qualche settimana fa, perché spera di poterlo cedere a prezzo più alto la prossima estate. La convocazione in Nazionale ha però fatto accelerare le grandi, intenzionate a offrire quasi 20 milioni di euro, come Manchester City e Monaco.

DESIDERIO BIG - L'idea di Tonali sarebbe quella di approdare in una delle tre più conosciute. Di fede milanista, è però l'Inter con Giuseppe Marotta - non ancora insediato - a pressare per il giocatore. La Juventus invece ha meno fretta, probabilmente perché l'esplosione di Bentancur e l'intenzione di provarci per Pogba rimandano ogni discorso.

L'INVESTITURA DI VERRATTI - Il centrocampista del Paris Saint Germain, ieri a Coverciano, si è paragonato a Tonali. "Ricorda un po' me", l'ammissione che sembra quasi un endorsement. La possibilità è che anche lui non giochi in Serie A, anche se - dopo Verratti - anche i grandi club hanno capito che non serve per forza avere trascorso un anno in A per essere già ad altissimi livelli.