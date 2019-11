TMW - Ucraina, Shevchenko: "Portogallo evitato, bene così. Italia? Presto"

Fonte: dai nostri inviati a Bucarest, Gaetano Mocciaro e Andrea Losapio

Andriy Shevchenko, commissario tecnico dell'Ucraina, ha pescata Olanda e Austria per il momento all'Europeo del 2020. In sede di sorteggio, a Bucarest, il selezionatore s'è così espresso in mixed zone: "C'è una buona reazione, abbiamo evitato il Portogallo che è probabilmente la più forte della fascia. Nel nostro girone credo che ci siano squadre di un livello molto simile tra loro".

Giocherai contro l'Olanda di van Dijk. "E' un difensore fantastico, è stato eccezionale nelle ultime tre stagioni. Ha giganteggiato in Premier e Champions League, è un grandissimo giocatore. L'Olanda è un'ottima squadra, che migliora anno dopo anno".

Qual è l'obiettivo? "Ora voglio avere più informazioni su tutte le squadre per preparare al meglio questo girone".

Al turno successivo potresti trovare anche la 'tua' Italia. "E' ancora troppo presto per parlarne, non pensiamo così nel futuro. Per noi sarebbe un sogno superare i gironi, ma ora dobbiamo pensare ad acquisire informazioni sulle nazionali che giocheranno contro di noi".