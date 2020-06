tmw Udinese, a Torino con De Paul: niente di grave per l'argentino, ci sarà martedì

L'Udinese si appresta a riprendere il campionato nel miglior modo possibile. Per preparare la squadra, la società friulana è riuscita a organizzare un'amichevole con il Brescia, diretta concorrente per la salvezza. Le zebrette si sono imposte per 2-0, con un Teodorczyk a segno e molto positivo, a cui si è aggiunta la rete di Samir. Un rigore fallito da Lasagna, che conferma una stagione poco fortunata.

Le assenze - Gotti non si è portato dietro qualche elemento ancora appesantito dalla preparazione lampo. De Maio, Becao e Prodl infatti non si sono seduti nemmeno in panchina. Piccola botta per De Paul, ma non sembra essere nulla di particolarmente rilevante. Il tecnico dunque dovrebbe avere tutti a disposizione martedì per la trasferta di Torino.

Il calendario - Sarà molto importante che tutti si facciano trovare pronti, perché giugno sarà caldissimo. Dopo lo scontro diretto con i granata infatti ci saranno le sfide con la Roma nella capitale e con l'Atalanta in casa. Un risultato positivo in Piemonte sarà fondamentale per non dover affrontare le due sfide sulla carta più ostiche con l'acqua alla gola.

Probabile formazione - Non dovrebbero esserci grosse novità per il secondo esordio in campionato. Musso sarà regolarmente tra i pali, con la difesa formata da Nuytinck al centro e l'accoppiata Ekong-Samir ai lati che ha dato buoni risultati. Sulle fasce Larsen e Sema sono intoccabili, mentre Walace è parso più in palla di Fofana e potrebbe dunque essere proposto in cabina di regia con De Paul e Mandragora mezzali. Davanti i dubbi maggiori. Okaka e Lasagna sono apparsi un po' appannati, così come Nestorovski non ha dato grandissimi segnali di risveglio, mentre Teodorczyk ha voglia di riscatto. Con tutta probabilità l'accoppiata titolare non sarà toccata, ma occhio alle quotazioni del polacco.