tmw Udinese a un passo dall'olandese Ouwejan dell'AZ. De Paul, ancora nessuna offerta

E' in via di definizione l'affare tra Udinese e AZ Alkmaar per portare in Friuli l'olandese Thomas Ouwejan. Dopo i contatti delle scorse settimane, infatti, nelle ultime ore l'accelerata decisiva per il terzino sinistro 23enne che può vantare anche 12 presenze con la nazionale Under 21 oranje.

Capitolo De Paul - Ancora nessuna novità, invece, dal fronte Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino classe '94 ancora non avrebbe attratto offerte sul suo conto, e per il momento rimarrà all'Udinese. Almeno finché qualcuno non busserà con una proposta concreta in mano.