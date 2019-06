TMW - Udinese, addio Pradè: in giornata il comunicato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un anno dopo il suo approdo in Friuli, Daniele Pradè lascia l'Udinese: in giornata arriverà il comunicato della società bianconera in merito al divorzio dall'attuale direttore dell'area tecnica. Per lui si ipotizza un ritorno con la Fiorentina nella cime dei desideri e la Samp in seconda fila dopo aver confermato Osti.